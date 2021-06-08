/635050/علاء-عابد--تقلد-الرئيس-وسام-القائد-جاء-باختيار--جميع-نواب-البرلمان-العربي

قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن البرلمان العربي يضم 22 دولة وبه 88 نائب، وتم تشكيل لجنة لمنح وسام القائد وهو أعلي وأرفع وسام يمنحة البرلمان العربي للملوك والرؤساء والقادة، وكان النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية ضمن أعضاء اللجنة، وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي ،وأثناء متابعة من يستحق وسام القائد، تم اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجماع جميع أعضاء اللجنة ونواب البرلمان العربي.

وسام القائد

وأضاف النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي، إن منح البرلمان العربى وسام "القائد" للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء تقديرا لجهوده الكبيرة والقوية فى المنطقة بشكل عام، وأن الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالإنجازات التي شهدت بها دول العالم أجمع خلال السنوات القليلة السابقة، واستطاع أن يضع مصر والأمة العربية على الطريق الصحيح وأصبحت مصر هى خط الدفاع الأول عن المنطقة.

البرلمان العربي

وأوضح النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربى، أن وسام"القائد" الذي منحه البرلمان العربى للرئيس عبد الفتاح السيسى يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للرؤساء والملوك، وهذا أيضا يؤكد مدى المكانة التى يحظى بها الرئيس السيسى فى الوطن العربى، وأنه دائما ما يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية.

اقرا ايضا:رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يستعرض تقرير إنشاء صندوق الطوارئ الطبية: يستهدف استدامة تمويل الخدمات الصحية

وأكد النائب علاء عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية وخلال 7 سنوات من العمل قدم العديد من الإسهامات المباشرة التى تؤكد عودة الدور المحورى والاستراتيجيى للدولة المصرية، وإستطاع أن يجعل مصر نموذجا تنمويا فى الشرق الأوسط والدول العربية وكل ذلك فى 7 سنوات من العمل الدؤب إستطاع ايضا أن يحارب الارهاب نيابة عن العالم ، وعمل على تمكين المرأة والشباب وأصبح نموذج يحتذي به فى تمكين الشباب .