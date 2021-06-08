/635053/الهند-تسجل-أدنى-حصيلة-إصابات-يومية-بفيروس-كورونا-منذ-شهرين

أعلنت اليوم وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء 8 يونيو تسجيل 86 ألفا و 498 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد منذ أبريل الماضي.

تفشي كورونا

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء وصل إلى 28 مليونا و996 ألفا و473 حالة، وهو ثاني أعلى رقم على المستوى العالمي بعد الولايات المتحدة

ووفقا لأحدث البيانات التي توفرها الوزارة، فقد تم رصد 2123 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 351 ألفا و309 أشخاص، وأفادت بأن 182 ألفا و282 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 27 مليونا و341 ألفا و462 شخصا.