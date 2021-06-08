سر زيارة ممدوح عباس للزمالك.. تفاصيل

عقد ممدوح عباس الرئيس السابق لمجلس إدارة الزمالك، جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقته للقلعة البيضاء، استغرقت قرابة النصف ساعة ثم غادر مقر نادي الزمالك الذى غاب عن زيارته عدة سنوات ماضية.

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك أمس تفاصيل عقد الجلسة التي حدثت بالأمس بين ممدوح عباس، وحسين لبيب، والتي نصت الجلسة علي تقديم عباس للزمالك، 20 مليون جنيه، لمحاولة حل أزمة التونسي فرجاني ساسي، وتمديد عقده مع النادي.

واكد المصدر الخاص بتحيا مصر في مقر الزمالك أن الزيارة جاءت من قبل ممدوح عباس للنادي الزمالك امس الأثنين، بناء علي تعليمات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لمحاولة حل أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي، وأرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

موعد مباراة الزمالك وأسوان وموقف ساسي في المباراة

يلتقي نادي الزمالك فريق أسوان في يوم 17 يونيو الجاري، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري وبذلك سيغيب اللاعب عن مباراة الزمالك المقبلة.

يغيب الدولي التونسي فرجاني ساسي في مباراة فريقة الزمالك في الدوري المصري الممتاز أمام أسوان، في الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، والتي أعلن عنها الاتحاد في الساعات الماضية القليلة، والتي يغيب عنها لمدة عشرة أيام فيما أكثر.

الزمالك يجري تدريبات قوية في مرانه

من ناحية أخرى، وضع البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى بالفريق خلال التدريب مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام أوليفيرا بزيادة الحمل البدني لحراس المرمى خلال المران.

كما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال تدريب الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض تقسيمة قوية فيما بينهم في وسط الملعب.

فيما أدى يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين بمقر النادي.