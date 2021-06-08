/635056/نواب-يؤيدون-صندوق-الطوارئ-الطبية-ويؤكدون-القانون-يضمن-استدامة-المبادرات-الرئاسية

أكد أعضاء مجلس النواب ان قانون صندوق الطوارئ الطبية يضمن استدامة الخدمات الصحية كما أشاد النواب بالمبادرات الصحية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي و التي خففت الأعباء من حيث انهاء قوائم الانتظار و أزمات فيروس سي .

صندوق الطواريء ومواجهة قوائم الانتظار وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الموافقة على قانون صندوق الطواري الطبية وقال خلال الجلسة العامة " القانون يدعم قطاع الصحة و هذا ما نسعى اليه جاء ذلك خلال الجلسة العامة اثناء مناقشة صندوق الطوارئ الطبية. أيمن أبو العلا يشيد بمبادرة الرئيس السيسي و اشاد عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار موضحًا أن الصندوق يستكمل مواجهة قوائم الانتظار ويقوم بدور مهم فى حل أزمات الصحة الكثيرة. وأعلن أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على مشروع القانون، وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أنه يوافق على قانون الطوارئ الطبية، موضحًا أن القانون يوفر تمويل خارج الموازنة العامة للدولة، بما يحقق الأهداف و يتدارك المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة بعيدًا عن المخصصات المالية الواردة في الموازنة العليا للدولة.

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