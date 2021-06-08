/635058/جلسة-البرلمان-تنطلق-ومناقشات-الطوارئ-الطبية-تبدأ-صور

انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

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