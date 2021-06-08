/635059/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تطالب-الصحة-بسرعة-التحرك-لحل-أزمة-تكليف-الأطباء-والصيادلة

طالب النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الصحة بسرعة التحرك لحل أزمة تكليف الأطباء والصيادلة. جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية. وأشار النائب، إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب أصدرت عددا من التوصيات بشأن تكليف الأطباء والصيادلة، إلا أنه لم تتخذ وزارة الصحة أي تحرك لحل أزمة هؤلاء الخريجين. وطالب بدر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة التحرك وتفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية.

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