/635061/سحب-4837-رخصة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني-خلال-24-ساعة
قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات، أسفرت عن سحب 4837 رخصة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.
تركيب الملصق الالكتروني
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إعادة العمل بالفترة الإضافية، بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء للمركبات بكافة أنواعها.
وأهابت الداخلية بالمواطنين، سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة، على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص، وفي ذات الإطار، وتيسيرًا على المواطنين، يمكن لمالكى المركبات ذات التراخيص السارية، طلب إصدار ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور «بوابة مرور مصر»، على موقع وزارة الداخلية.
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