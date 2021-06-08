/635062/تعرف-علي-بديل-أرنولد-في-منتخب-إنجلترا-في-يورو-2020

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي استدعى المدافع بن وايت لاعب برايتون للمشاركة ضمن صفوف فريق المنتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، يورو 2020.

وجاء هذا القرار بعد الإصابة التي تعرض لها ترنت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في عضلة الفخذ، في مركز الظهير الأيمن، ويغادر معسكر المنتخب قبل أيام قليلة بسبب الإصابة.

سجل بن وايت في السابق مشاركته الدولية الأولى قبل أيام، في المباراة الودية، التي جمعت فريقة بلاده مع منتخب النمسا، في لقاء ودي بين المنتخبين، والتي انتهت بالفوز على المنتخب النمساوي بنتيجة هدف نظيف دون رد لمنتخب الإنجليز.

ألكسندر أرنولد مع منتخب إنجلترا

وشارك في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على نظيره الروماني، بنتيجة هدف نظيف دون رد، مساء أمس الأحد، رغم أنه لم يكن ضمن القائمة المبدئية للمنتخب والتي ضمت 26 لاعبا.

أكدت الاتحاد الإنجليزي في بيانه الرسمي أن ساوثجيت سيحدد ما إذا كان سيضم بديلا لألكسندر أرنولد من عدمه بعد مباراة رومانيا الودية، ولعب ألكسندر أرنولد 13 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا.

ويبدأ منتخب إنجلترا مبارياتها في اليورو 2020 بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو، ثم اسكتلندا يوم 18 يونيو، والتشيك يوم 22 يونيو.

قائمة منتخب إنجلترا في يورو 2020

حراس المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد) ، سام جونستون (وست بروميتش ألبيون) ، جوردان بيكفورد (إيفرتون) ، آرون رامسدال (شيفيلد يونايتد).

خط الدفاع: بن تشيلويل (تشيلسي) ، كونور كوادي (ولفرهامبتون) ، بن جودفري (إيفرتون) ، ريس جيمس (تشيلسي) ، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) ، تيرون مينجز (أستون فيلا) ، لوك شو. (مانشستر يونايتد) ، جون ستونز (مانشستر سيتي) ، كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد) ، كايل ووكر (مانشستر سيتي) ، بن وايت (برايتون وهوف ألبيون).

خط الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند) ، جوردان هندرسون (ليفربول) ، جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد) ، ماسون ماونت (تشيلسي) ، كالفين فيليبس (ليدز) ، ديكلان رايس (وست هام) ، جيمس وارد براوس (ساوثامبتون).

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) ، فيل فودين (مانشستر سيتي) ، جاك غريليش (أستون فيلا) ، ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) ، هاري كين (توتنهام) ، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ، بوكايو ساكا (أرسنال) ، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) ، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) ، أولي واتكينز (أستون فيلا).