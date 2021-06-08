الزمالك يقترب من ضم مهاجم العين الإماراتي.. تفاصيل

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استعداد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم داخل القلعة البيضاء للتعاقد مع مهاجم العين الإماراتي من أجل تدعيم خط الهجوم الأبيض في موسم الإنتقالات المقبلة.

وعلم دوت الخليج أن الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن رغبته في ضم اللاعب لابا كودجا مهاجم نادي العين الإماراتي خلال موسم الإنتقالات المقبلة وهو ضمن المرشحين الأقوى في ارتداء قميص الفارس الأبيض خلال موسم الإنتقالات القادمة.

احتمالية انتقال لابا كودجا لصفوف الزمالك

وعرض فيديلي بينجو وكيل لابا كودجو مهاجم نادي العين الإماراتي اللاعب على بعض مسئولي القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات المقبلة، ومن ثم قاموا بعرض الأمر على باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الذي رحب بإنضمام اللاعب لكن يظل تحت مظلة الإختيار حتى الإستقرار على المهاجم الجديد للفريق.

هل ينضم لابا كودجا لصفوف الزمالك ؟!

ويحظى اللاعب لابا كودجا بأرقام مميزة حيث خاض اللاعب الموسم الماضي "٢٢" مباراة ، سجل خلالها "١٣" هدفا ، وصنع "٣" أهداف ، وطوال مشواره مع العين الإماراتي أحرز 34 هدفا في 49 مباراة ، بينما توج اللاعب هدافا للدوري المغربي مه نهضة بركان في 19 مواجهة.

ومن المقرر أن يحدد المقابل المادي مصير اللاعب مع القلعة البيضاء خلال الفترات القادمة ، خاصة مع تواجد " أزمة مالية " داخل نادي الزمالك في الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد صرف النظر عن الصفقة في حالة مبالغة وكيل اللاعب في المقابل المادي.