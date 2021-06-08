جدة - نرمين السيد - انتهت اللجنة التى شكلها إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بشأن الشكاوى المقدمة من امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، إلى تصحيح عينة عشوائية من ورقة الإجابة بنسبة 10% من كل إدارة تعليمية، وإعادة توزيع درجات نموذج الإجابة على الأسئلة الأكثر حلا بما يحقق مصلحة الطالب أولاً، وبما يتوافق مع الفروق الفردية بين الطلاب وبعضهم البعض.





وصرح أحمد سويد مدير مديرة التربية والتعليم بالمنوفية، بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم وعضوية موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية وموجهى أوائل اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية، وتولت اللجنة فحص ودراسة ورقة الأسئلة ومطابقتها للمواصفات القياسية طبقًا للتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن، ودراسة الشكوى المقدمة وإيجاد حلول لها بما يتفق مع القانون ومصلحة الطلاب. وأكد "سويد" بأن اللجنة بدأت أعمالها عقب الانتهاء من أداء الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة تطبيق هذا الإجراء على جميع مواد الامتحانات للشهادة الإعدادية لهذا العام بما يتفق مع مصلحة الطلاب. جدير بالذكر أن نسبة الحضور لطلاب الشهادة الإعدادية، لاختبار الدور الأول فى مادة اللغة الانجليزية أمس الإثنين، وصلت 99.61% من إجمالى عدد الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لطلبة الإعدادية بالمنوفية.. توزيع درجات الإنجليزى على الأسئلة الأكثر حلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.