بمناسبة مرور 7 سنوات.. المفتى للسيسى: واجهتم مخططات ومؤامرات بكل شجاعة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بخالص وأصدق التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 7 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية وتلبية نداء الشعب المصرى ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان فى وقت عصيب مر به الوطن.





وقال مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم، الثلاثاء: أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصرى العظيم، بمناسبة مرور 7 سنوات على تولى منصب رئيس الجمهورية، وتلبية نداء الوطن والشعب المصرى العظيم، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورة 30 يونيو، والإصرار على العمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات، وتحقيق المزيد من الاستقرار فى مختلف ربوع وطننا الغالى مصر.

ووجَّه مفتى الجمهورية حديثه مخاطبًا رئيس الجمهورية: حملتم على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم مخططات ومؤامرات داخلية وخارجية بكل شجاعة وجرأة حتى تعبر بوطننا الغالى مصر إلى بر الأمان فى وقت عصيب مرَّ به الوطن وكل المنطقة العربية، فى مواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم.

وأشاد مفتى الجمهورية بكل ما تم من إنجازات وتنمية شاملة فى مختلف المجالات يشهد بها القاصى والدانى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الدولة، وثمَّن إشادة الجميع بما تم من إصلاحات اقتصادية تصبُّ فى مصلحة مصرنا الغالية، وهو ما أكدته كافة الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية.

ودعا فضيلة المفتى فى كلمته جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والإنجازات، لافتًا النظر إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، وهو ما يسعى السيد الرئيس إلى تحقيقه.