وزير التنمية المحلية: 14.118 ألف شكوى استقبلتها مبادرة صوتك مسموع خلال مايو

جدة - نرمين السيد - استعرض محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2021، تضمن الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين ومدى استجابة المبادرة وتعاملها لحل مختلف المشكلات، واستقبلت المبادرة خلال هذا الشهر 14.118 ألف رسالة منها 2.351 شكوى تم الرد على 1.869 بنسبة 79.5% وجارى حل 482 شكوى.





وأعلن شعراوى، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى مايو الماضى 334 ألفًا و429 رسالة، منها 63 ألفًا و314 شكوى، تم حل 61 ألف شكوى بنسبة 96.5% وجارى حل باقى الشكاوى.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خصوصًا التى تتعلق بمحاور مبادرة "صوتك مسموع"، وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتصدى بحزم لتناول "الشيسة" فى المقاهى والكافيهات، وأيضا تنفيذ قرار المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات بكل المحافظات .

وقال شعراوى، إن هناك تنوعا فى شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو الماضى ما بين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها 1.281 شكوى، والإشغالات 914 شكوى، ومخالفات البناء 84 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 63 شكوى.

ولفت الوزير، إلى أن خدمة الواتس أب تلقت أكثر من 11 ألف رسالة تضمنت 2.085 شكوى تم حل 1.680 شكوى منها بنسبة 80.6% وجارى حل 405 شكاوى، مشيرًا إلى أن صفحة "فيسبوك" تلقت الصفحة 2.990 رسالة من المواطنين تضمنت 239 شكوى، تم حل 170 شكوى منها بنسبة 71%، وجارى حل 69 شكوى.

وأشار التقرير الشهرى لمبادرة صوتك مسموع، إلى أن خدمة البريد الالكترونى تلقت 78 رسالة منها 27 شكوى تم حل 19 شكوى، وجارى حل 8 شكاوى بنسبة 70%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 323 اتصالًا تليفونيًا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ووجه وزير التنمية المحلية، الشكر والتقدير لجميع العاملين فى المبادرة، وجميع المتعاونين مع المحافظات، الذين يبذلون جهودا واسعة لرصد وتلقى الشكاوى من المواطنين، والعمل على حلها، لا سيما فى ظل تحديات كثيرة، على رأسها جائحة كورونا.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة، على رقم "واتس آب" 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكترونى [email protected]، تيسيرا على المواطنين، ولضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.