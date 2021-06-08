عبد الغفار من جامعة القاهرة: وضعنا إجراءات صارمة حرصا على سلامة الطلاب

أشاد الوزير، وفقا لبيان صحفى، بالتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى الحضور المكثف للطلاب الذين يؤدون الامتحانات بانتظام بما يؤكد حرصهم على استكمال العام الدراسى والانتهاء من تأدية امتحاناتهم.
وشدد الوزير على تطبيق الإجراءات المقررة فى حالة اكتشاف أى إصابات كورونا بين الطلاب، مشيدا بتنفيذ الجامعة لعمليات التطهير والتعقيم.
وأضاف عبد الغفار أن الوزارة وضعت إجراءات صارمة حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، كما أثنى على تجاوز الجامعات للعديد من الصعاب وإجراء الامتحانات فى ظل مواجهة جائحة كورونا.
وتفقد الوزير أعمال الامتحانات بكلية التجارة، بالقسمين العربى والإنجليزى ومبنى البرامج الدولية والدراسات المهنية، كما تفقد الوزير مبنى المجمع الطبى لمتابعة الحملة التى تقوم بها جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم التطعيمات ضد كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وأكد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى على مستوى كليات الجامعة، موضحًا أنه يتم تنظيم عملية دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعى بسهولة ويسر، والتأكد من ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى متابعة قياس درجات الحرارة عند بوابات الدخول وعند لجنة الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعى مع منع التكدس والتزاحم بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.
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