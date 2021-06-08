صور.. محافظ السويس يسلم أول دفعة من مستحقى مبادرة إحلال السيارات القديمة

جدة - نرمين السيد - سلم عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من أبناء السويس لقيمة الحافز الأخضر "10%" المقدم من الدولة للمستفيدين من المبادرة تمهيدا لاستلامهم سياراتهم الجديدة.





جاء ذلك بحضور خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى.

وهنأ محافظ السويس المستفيدين من مبادرة الرئيس، مؤكداً ان هذه المبادرة تستفيد المواطن فى الحصول على سيارة جديدة بأسعار معقولة وبتسهيلات كبيرة، بالاضافة إلى انها تعمل بطاقة نظيفة تحافظ على الشكل الجمالى والبيئى للسويس وتوفرعلى المواطنين استهلاك الوقود.

وقدم أبناء السويس المستحقين للحافز الأخضر الشكر للرئيس السيسى على مبادرة إحلال السيارات القديم بسيارات جديدة بدلا منها.

وأكد المحافظ على السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالتنسيق مع مدير عام المواقف ومدير المرور لتقديم كل التسهيلات والإجراءات للتيسير على المواطنين فى إنهاء إجراءاتهم للحصول على سياراتهم الجديدة، مؤكدا أن هناك 600 مواطن تقدم للجنة الإشراف على المواقف لتخريد سياراتهم و استبدالها بالجديدة.



وكلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع مع رؤوساء الأحياء ومديرى البنوك العاملة على أرض السويس لتقديم تسهيلات للمواطنين للحصول على تسهيلات لاستبدال سياراتهم القديمة بالجديدة.

حضر اللقاء اللواء عبد العظيم محمد مدير عام مشروع المواقف، والعميد عمرو أنور مدير المرور والقيادات التنفيذية وممثلى المديرية المالية والجهات المعنية ومستحقى الحافز الأخضر من أبناء السويس.