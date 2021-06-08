عاجل.. السيسى يوقع عددا من القوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدة هيئات

جدة - نرمين السيد - ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 55 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ قدره تسعة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة جنيه. كما وقع الرئيس السيسى أيضا قانون رقم 56 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ ثمانية مليارات وخمسمائة وثلاثة واربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون الفا وثمانون جنيها. ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 57 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2019- 2020 بمبلغ قدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وسبعة وثلاثون الفا ومائتان وثمانية جنيهات. كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 58 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون جنيها. ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 59 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ قدره مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليونا وستمائة وتسعة وخمسون الفا وثلاثة وثمانون جنيها. ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 60 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيها. ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 61 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ قدره اربعمائة وثلاثة وثلاثون مليارا وخمسة وخمسون مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرون الفا وثمانمائة واربعة وستون جنيها. ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 62 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ قدره مليارات وستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه. ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 63 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ سبعون مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه. كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 64 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر للسنة المالية 2019- 2020 بمبلغ مائة وسبعة وتسعة مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه. نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.

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