عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تطورات القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أشاد خلال الاتصال بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين مصر وإسبانيا، معربًا عن التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين الصديقين فى جميع المجالات، ومواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، خصوصًا فى القطاعات التى تتمتع فيها إسبانيا بتميز مثل الرعاية الصحية والشحن البحرى والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى المجال السياحى وتشجيع الشركات الإسبانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، لا سيما فى المشروعات القومية الكبرى.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسبانى عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبًا، مؤكدًا عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين فى مختلف المجالات.

كما أكد رئيس الوزراء الإسبانى، حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مثمنًا دورها فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وكذلك مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعرض الرئيس فى هذا الخصوص الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات فى المنطقة.