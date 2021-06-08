تعطل مواقع أمازون وشبكة سى إن إن ونيويورك تايمز ووسائل إعلام عالمية كبرى

أفادت القناة الأولى فى خبر عاجل، بتعطل مواقع أمازون، وشبكة سى إن إن، ونيويورك تايمز، وولوموند الفرنسية، ضمن وسائل إعلام عالمية كبرى تعرضت للتعطل.

وشهدت الساعة الماضية تعطل عمل عدد من المواقع الإخبارية العالمية كالجارديان، وتم الإعلان أيضًا عن تعطل عمل الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.