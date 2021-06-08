/635065/فريدي-البياضي-يوافق-على-صندوق-الطوارئ-الطبية

علقَّ الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارىء الطبية قائلاً : أجد نفسي مضطراً للموافقة على مشروع القانون لأن هناك احتياج شديد لأي تمويل لوزارة الصحة ، لكنني اتحفظ على آلية التمويل.

توحيد الميزانيات

وأضاف النائب فريدي البياضي،عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن التوجه العام للدولة هو توحيد الميزانيات و تقليل الصناديق الخاصة بما بها من تحميل أعباء ، مستطردًا "ودنك منين يا جحا" فكان الأوقع من الحكومة أن تقوم بزيادة موازنة وزارة الصحة التي لا تصل للحد الأدنى الذي أقره الدستور.

تكليف الصيادلة

وتابع النائب فريدي البياضي ، عضو مجلس النواب، قائلاً: نحن نتشاجر كل يوم مع وزارة الصحة و تتعلل بعجز الميزانية، وأبناؤنا الصيادلة دفعتين منهم في الشارع و لم يتم تكليفهم و الوزارة تتعلل بعدم وجود ميزانية ، و خيرة زملاءنا من الأطقم الطبية يهاجرون، و المواطن يعاني من سوء الخدمة الصحية و الوزارة تتعلل بنقص الموازنة.

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واختتم النائب فريدي البياضي،عضو مجلس النواب، قائلاً : وزارة الصحة عايشة يا ريس بالحقن ، ومبادرات السيد الرئيس و الصناديق الخاصة، والأوقع أن تقوم الحكومة بزيادة موازنة الصحة لتصل للمواطن الخدمة التي يستحقها .