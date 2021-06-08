بيراميدز يخطط لخطف لاعب الأهلي

أكد مصدر من نادي بيراميدز، أن النادي قد فتح الإتصالات مع والد حسين السيد، الظهير الإيسر للنادي الأهلي والمعار لصفوف الإسماعيلي، وان النادي السماوي يأمل في الحصول علي خدمات اللاعب ف يالفترة القادمة.

وأضاف المصدر النادي توصل مع والد حسين السيد، في الأيام القليلة الماضية، وتوصل إلي شبه إتفاق، مع والده في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ومن المؤكد في الفترة القادمة سيتم الإعلان عن بند العقد بين الطرفين.

شارك حسين السيد مع فريقة لحلي الإسماعيلي في 10 مباريات بقميص الدراويش في بطولة الدوري المصري الممتاز، وإستطاع أن يسجل من خلالها هدف وحيد، وشارك مع فريقة في بطولة كأس مصر في مباراة وحيده.

تنطلق مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، بعد فترة توقف الدوري، في السابع عشر من يونيو الجاري، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يدخل النادي الأهلي لمباراته في الدوري الممتاز أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، 2يوليو، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يسعي المارد الأحمر في صدارة الدوري، وإنتزاع اللقب هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري 41نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق، وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في التاسع عشر من يونيو الجاري، بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.