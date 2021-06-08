/635069/وزير-قطاع-الأعمال-العام-يزور-شركة-غزل-المحلة-ويتفقد-مركز-التدريب-بعد-تطويره صور

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، حيث كان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وزير قطاع الأعمال يزور شركة غزل المحلة

و استهل السيد الوزير، زيارة الشركة، بتفقد مركز تدريب العاملين، وذلك بعد الانتهاء من تطويره، وتركيب الماكينات لتدريب العاملين على المعدات والآلات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.

وتسابق وزارة قطاع الأعمال العام الزمن، للانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بأكبر مصنع غزل في العالم، والذى يجرى تدشينه بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى محافظة الغربية.

ويعمل وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، خلال الجولة على تفقد الأعمال الإنشائية للمصنع للوقوف على آخر مستجداته، ولا سيما أنه تم التعاقد مع ماكينات المصنع، بجانب قطع شوط كبير في دمج الشركات وتدريب وتأهيل العاملين فيها.