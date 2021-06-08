رسميا: اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الموعد الجديد لمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وبحسب بيان الجبلاية فإن المباراة ستقام في تمام التاسعة مساء الثلاثاء 22 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب السويس الجديد.

كان الزمالك قد نجح في عبور عقبة الإسماعيلي في دور الـ 16 من البطولة، بهدف نظيف، فيما تأهل المقاصة لربع النهائي بعد تجاوز سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وأسوان

يلتقي نادي الزمالك فريق أسوان في يوم 17 يونيو الجاري، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري، ويشهد على اللقاء ملعب السلام، ولم يتم تحديد الطاقم التحكيمي للمباراة من قبل اللجنة التحكيمية من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وضع البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى بالفريق خلال التدريب مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام أوليفيرا بزيادة الحمل البدني لحراس المرمى خلال المران.

مران الزماك قبل لقاء أسوان

كما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال تدريب الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض تقسيمة قوية فيما بينهم في وسط الملعب.

فيما أدى يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين بمقر النادي.