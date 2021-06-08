«أمهات مصر» ترصد امتحانات الشهادة الإعدادية: سهولة في جبر وعلوم  المنيا وصعوبة في اللغة الإنجليزية بالغربية 

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رصد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، إمتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية.
مؤسس أمهات مصر: امتحان الجبر فوق مستوى الطالب المتوسط
وقالت عبير، مؤسس أمهات مصر، إن إمتحان مادة الجبر لطلاب محافظة الجيزة جاء فوق مستوي الطالب المتوسط ويحتاج وقت أكثر من ساعتين للأجابة ويتضمن أسئلة كثيرة فوق مستوي الطالب المتوسط، بحسب أولياء أمور الطلاب، بينما شهد امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الأسكندرية تباين في الآراء حول مستوي الامتحان ما بين سهل ومباشر و صعوبة في بعض النقاط .
مؤسس أمهات مصر: امتحان مادة الجبر بالمنيا جاء سهلًا
وأضافت عبير أحمد مؤسس أمهات مصر، أن إمتحان مادة الجبر لطلاب محافظة المنيا جاء سهلا، وكذلك سهولة إمتحان مادة العلوم لطلاب محافظة المنوفية، بينما جاء امتحان اللغة الإنجليزية لمحافظة الغربية صعب ويحتاج الي وقت أكثر من الميعاد المحدد للامتحان .
وتعمل مؤسسة أمهات مصر على رصد امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المختلفة على مستوي الجمهورية، ومعرفة آراء وردود فعل الطلاب بشكل دائم.
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