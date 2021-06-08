/635074/خالد-بدوي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-افتتاح-وحدة-مرور-الابراهيمية

تقدم النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي ،رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن عدم افتتاح وحدة مرور الابراهيمية بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب والفرش الخاصة بوحدة مرور الابراهيمية منذ 6 أشهر ، مشيرا إلى أنه تمت معاينة الموقع اكثر من مرة من قبل محافظ الشرقية ورئيس مركز ومدينة الابراهيمية، كما تم مخاطبة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمحافظ لافتتاح منذ 3 أشهر .

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، وافق من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وشدة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد، فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات.

وأشار النائب الدكتور اشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في كلمته أمام الجلسة العامة،اليوم الثلاثاء ، أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إلى أنه امتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة،كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أوالاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.