الداخلية تكشف تفاصيل مجزرة أبو حزام ويضبط منفذي الجريمة

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كشف قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات حدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد عائلتين.

مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية أبو حزام

كما ذكرت التحريات أنه تبلغ إلى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، بحدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد أسرتين، من قيام أحد الأشخاص ينتمي لإحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص ينتمي للعائلة الأخرى لمشكله بينهما على مبلغ مالي ما أدى إلى وفاته.

تفاصيل الواقعة

نتيجة ذلك قام أهلية المتوفـى بإيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها، ما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المواطنين.

وعلى الفور كلف رئيس قطاع الأمن العام تشكيل فريق بحث جنائي وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، نتج عن جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعتين 4 أشخاص "مرتكب الحادث الأول"، له معلومات جنائية وبحوزته 2 بندقية آلية – 3 أشخاص مرتكبي الحادث الثاني "لاثنين منهم معلومات جنائية " وبحوزتهم 3 بنادق آلية.

وقد تم أيضًا استهداف القرية مكان الواقعة والقرى المجاورة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى مدعومين بعدد من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية.

ونتج عن ذلك ضبط 24 قطعة سلاح ناري "14 بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش ،7 فرد محلي" بحوزة 24 متهما، لهم معلومات جنائية من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم، في قضايا "قتل وإطلاق أعيرة نارية" .