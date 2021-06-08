/635077/خالد-بدوي-يطلق-مبادرة-لإنشاء-بنك-دم-لأهالي-كفر-أبو-الديب-والسطايحة

أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مبادرة لإنشاء بنك دم لأهالى كفر أبو الديب والسطايحه.

إنشاء بنك دم لأهالي كفر أبو الديب

وكان النائب خالد بدوي قد تقدم بطلب أحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، موجه إلى اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن عدم افتتاح وحدة مرور الابراهيمية بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب والفرش الخاصة بوحدة مرور الابراهيمية منذ 6 أشهر ، مشيرا إلى أنه تمت معاينة الموقع اكثر من مرة من قبل محافظ الشرقية ورئيس مركز ومدينة الابراهيمية، كما تم مخاطبة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمحافظ لافتتاح منذ 3 أشهر .

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،خلال الجلسة العامة أمس ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١ ) ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.