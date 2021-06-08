/635072/هيام-فاروق-تتقدم-باقتراح-لضم-ضحايا-الإرهاب-في-ليبيا-لصندوق-تكريم-الشهداء

تقدمت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة، لضم ضحايا العملية الإرهابية بليبيا إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، هيام فاروق، إلى أنه قد تمت مناقشة الاقتراح مع السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ برئاسة الفريق أسامة الجندي، وبحضور السيد رئيس مجلس إدارة صدنوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمدير التنفيذى للصندوق.

ومن جانبه صرح رئيس الصندوق بأنه تم بالفعل ضم ٢٠ شخص من ضحايا الحادث الإرهابى بليبيا للصندوق منذ نوفمبر ٢٠٢٠ بقرار من دولة رئيس الوزراء.

مقترح النائبة هيام فاروق

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بمقترح النائبة هيام فاروق، ودعمها لخروج اجتماع اللجنة بأفضل نتائج تعود بالنفع علي أسر الشهداء و المصابين من العمليات الإرهابية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

هذا وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق وبشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".