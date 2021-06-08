صور.. الأكاديمية العربية تتسلم جائزة «شيب تيك» العالمية فى دبى

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وتسلم الجائزة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور عدد من مسؤولى الأكاديمية بفرع الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال رئيس الأكاديمية العربية، إن الأكاديمية باعتبارها إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية كافة، إضافة إلى تطوير ابتكارات جديدة فى مجال التعليم البحرى للأجيال القادمة.
وأضاف عبد الغفار، أن الأكاديمية العربية نجحت بمساعدة كوادرها التدريسية ذات الخبرات المتميزة، فى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية التى ستسهم فى تطوير القطاع البحرى.
وتعد جوائز "شيب تيك" البحرية العالمية من الجوائز المرموقة فى قطاعات النقل البحرى والنفط والغاز، إذ شهدت النسخة الرابعة عشرة مشاركة عدد من أبرز الشركات العاملة فى القطاع البحرى بمنطقة الشرق الأوسط.
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