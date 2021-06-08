وزارة الهجرة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك الكثير من المصريين فى الخارج يريدون المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن دعمهم الدائم لها، لذلك نسعى لتقديم جميع سبل المساعدة لهم من أجل المشاركة فيها، مشيدة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة (حياة كريمة) اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى تنفيذ أهداف المبادرتين الرئاسيتين (مراكب النجاة) لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و(حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصرى.

وقالت مكرم "إن المصريين بالخارج يريدون دائما دعم الدولة فى كل مشروعاتها، فضلا عن تواجد استجابة كبيرة منهم لكافة المبادرات"، مشيرة إلى أن بعض المصريين فى الخارج طلبوا المشاركة فى إعادة تطوير القرى.

وأضافت أن مبادرة (حياة كريمة) هى مبادرة رئاسية مهمة تستدعى تكاتف المصريين فى الخارج لدعم وطنهم الأم بشأن هذه المبادرة، معربة عن فخرها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لدعم هذه المبادرة الهامة وتلبية طلبات ورغبات المصريين بالخارج للمشاركة فى مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا.

وفى السياق ذاته، أوضحت آية القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة "أن توقيع البروتوكول اليوم يأتى بالتزامن مع مرور 7 سنوات على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأضافت أن مشروع حياة كريمة مشروع قومى يتطلب تكاتف كافة الجهود والتعاون بشكل متكامل مع وزارة الهجرة فى هذين المبادرتين الرئاسيتين.