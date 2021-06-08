صور.. محافظ بورسعيد يتابع قافلة طبية مجانية لعلاج أمراض العيون بحى الضواحى

جدة - نرمين السيد - تابع عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، فعاليات القافلة الطبية لعلاج العيون وأمراض الشبكية بمقر العيادة الطبيه الملحقه بمسجد أم القرى بمنطقة نفيسة الجديدة بالضواحى والتى تنظمها مؤسسة مشكاة نور الثقافية بالتعاون مع المحافظة ومستشفى العيون الدولى وسط إجراءات احترازية مشددة.





وتقدم القافلة الطبية خدماتها للمواطنين من كشف وعمل نظارات وإجراء عمليات جراحية بالمجان، وقد بدأت فعاليات القافلة منذ يوم الأحد الماضى وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

كما تابع محافظ بورسعيد معرض الملابس المجانى التى تقيمها المؤسسه لغير القادرين، وذلك بمرافقة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة



وأشاد المحافظ بجهود المؤسسة، معربا عن تقديره للقائمين على القافلة الطبية من مؤسسة مشكاه نور الثقافية، موجها باتباع كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين، ومؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع القطاع الحكومى لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وخصوصا بالمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى تعاون كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها لدعم القافلة ونجاحها فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.



كما التقى عدد من أهالى مناطق فاطمة الزهراء والسيدة نفيسة والسلام للاطمئنان منهم على الخدمة الطبية المقدمة لهم وتوفير كافة متطلباتهم.



وتستهدف المبادرة الكشف الطبى الشامل بأحدث الأجهزة الطبية، على أكثر من 2.000 حالة إضافة إلى توفير العلاج والنظارات الطبية لجميع الحالات حال الاحتياج لها مجانا.



وقالت الدكتورة نور الهدى الجمّال أنه تم توفير "مكان مخصص" للانتظار خارج ملحق مسجد أم القرى وتنظيم عملية الدخول طبقا لاجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية.

وأضافت الجمّال أنه من المستهدف الكشف على أكثر من 2.000 حالة من الأسر المتوسطة ورقيقة الحال مع توفير الأدوية اللازمة لهم ومتابعة إجراء العمليات الجراحية مع المستشفى وتوفير نظارات طبية للحالات الأكثر احتياجا.