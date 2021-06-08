محافظ أسوان: بدء نقل الباعة الجائلين بسوق السيل إلى السويقات الجديدة

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ خلال تفقده اليوم، السويقات الجديدة بمنطقة السيل شرق مدينة أسوان، بتركيب حوائط جانبية للسويقات الجديدة بدلاً من المظلات القماشية لوقاية البائعين والمترددين من الشمس، مع ضمان التهوية الكاملة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، فضلاً عن الحد من الحرائق، مشدداً على الاستمرار فى منع أى تجاوزات ورفع أى إشغالات أولاً بأول وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشرطة المرافق وقوات مديرية الأمن المتمركزة فى محيط منطقة السيل الجديد.
وكلف عطية خلال جولته، إدارة المشروعات بدراسة إنشاء سويقة لاستيعاب بائعى الأسماك، مع فتح ممر على شارع الكنيسة الخلفى بمنطقة السيل لتخفيف التزاحم والتكدس، وهو الذى يتوازى حالياً مع إزالة 11 محلا مخالفا من الطريق الرئيسى بالمنطقة، لإنشاء سويقة حضارية على طابقين لتسكين أصحاب المحلات المخالفة، من أجل استكمال الشكل الحضارى لمدخل السيل الجديد.
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