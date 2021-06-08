الجمعة.. انطلاق قافلة دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تنطلق الجمعة المقبلة، قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





ومن المقرر أن يكون على رأس القافلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. وتبدأ القافلة، وفقا لبيان صحفى، عملها بلقاء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يليه تكثيف لأنشطة القافلة بـ 15 مسجدًا فى ربوع المحافظة، إضافة إلى تنظيم لقاء مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبو بكر الصديق، يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة. وتستهدف القافلة رفع وعى الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، وتأتى القافلة فى إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

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