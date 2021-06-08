ناصر كامل أمينًا عاما للاتحاد من أجل المتوسط لولاية ثانية

حصل السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، على فترة ولاية ثانية من ثلاث سنوات.
وأكد السفير ناصر كامل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء - أن التمديد له لفترة ثانية يعكس المكانة الرفيعة والثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر في المنطقة الاورومتوسطية، ودورها الرائد في تعزيز الأمن والاستقرار في محيطها.
وأضاف أن مصر أصبحت اليوم مثالًا يحتذى به بين دول المنطقة، حيث تخطو خطوات ثابتة تجاه التنمية المستدامة ونجحت في سنوات قليلة في تحقيق إصلاحات إقتصادية و تنفيذ مشروعات عملاقة، وتحولت لدولة عصرية وجمهورية جديدة ونقطة مضيئة في قلب المتوسط بل وفي أفريقيا والشرق الاوسط.
وثمن ناصر كامل ثقة دول الاتحاد من أجل المتوسط وتزكيته لولاية ثانية، متعهدًا بذل المزيد من الجهود من أجل تقدم المنطقة وتحقيق كافة الأهداف التي من أجلها انشأ الاتحاد من أجل المتوسط.
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