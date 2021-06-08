لوقاية العاملين من الأمراض المهنية ومخاطر الحرائق.. السكة الحديد إستمرار فعاليات مبادرة...

فى إطار الإهتمام بتوعية العاملين والوقاية من الأمراض المهنية ومخاطر الحريق إستمرار فاعليات مبادرة "وعيك وقاية " بهدف توعية العاملين بالسكة الحديد للوقاية من الأمراض المهنية والإسعافات الأولية والحرائق ، إستضاف معهد تدريب وردان التابع لهيئة السكة الحديد فاعليات الندوة التى قام بإدارتها فريق عمل من إدارات الجودة والعلاقات العامة والسلامة والصحة المهنية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وتضمنت الندوة عدد من المحاور الخاصة بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بمناطق هيئة السكة الحديد المختلفة المتمثلة في التوعية الشاملة بالمبادرة وشرح أهدافها للوقاية من الأمراض المهنية وأنواعها وكيفية عمل الإسعافات الأولية وأنواع والحرائق وطرق التعامل السليم معها ، يأتى ذلك ضمن حرص الهيئة على سلامة وصحة العنصر البشرى البدنية والنفسية والذى يساهم بدوره فى زيادة قدرته الإنتاجية ودفع عجلة العمل بالهيئة للأمام ، تأتى المبادرة برعاية المهندس / مصطفى أبو المكارم – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبرئاسة اللواء طبيب عاطف امام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية .

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