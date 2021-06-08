وزارة التربية والتعليم توجه المديريات بتشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الدبلومات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق يوم 19 يونيو الجارى فى الجزء النظرى منها، تكون مهمتها متابعة وصول كراسات الإجابة لمقار اللجان ومتابعة وصول كراسات الامتحانات من المدارس إلى مقار لجان النظام والمراقبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تواجد جميع الاعضاء المشاركين فى الامتحان اعتبارا من يوم الجمعة 18 يونيو الجارى، وحتى نهاية الامتحانات التحريرية، على أن تصرف مكافأة لكل عضو من أعضاء الغرفة قدرها 2000 جنيه عن الدور الأول و2000 جنيه عن الدور الثانى من خلال ميزانية المديرية، على أن يقوم الأعضاء بإزالة اى عقبات لأداء الطلاب للامتحان.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 17/6/2021 بالنسبة للامتحانات العملية والمعملية، وبالنسبة للامتحانات التحريرية سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

وشددت الوزارة على مديري عموم التعليم الفني بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.