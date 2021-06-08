تحت رعاية الرئيس السيسي.. أكاديمية الشرطة تستقبل المشاركين بمنحة عبدالناصر للقيادة

استتقبلت أكاديمية الشرطة نُخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر - للقيادة الدولية ويمثلو (53) دولة على مستوى قارات (أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية) والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية.

كان فى استقبال الوفد الزائر اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية "رئيس أكاديمية الشرطة" وعدد من قيادات الأكاديمية ، حيث رحب سيادته بالوفد ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، الذى يولى فعاليات هذه الزيارة إهتماماً بالغاً ، إنطلاقاً من الإدراك الواعى بدور مصر الريادى وتاريخها.

ومن جانبها أعربت وكيل وزارة الشباب والرياضة "رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية" عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية ممُثلة فى أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الفعالية المُثمرة والبناءة.

تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة الأكاديمية بكياناتها المختلفة أعقبها جولة تفقدية داخل الأكاديمية شملت كليتى (الشرطة - الدراسات العليا) ومركز بحوث الشرطة وقد تم تفقد الإمكانيات اللوجيستية التى تذخر بها كيانات الأكاديمية والتى جعلتها تتبوأ مرتبة الصدارة فى التعليم والتدريب الأمنى المتخصص.

كما تم تفقد مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية الذى يحقق الدعم العلمى لقطاعات الشرطة المختلفة ، وكذا المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية ، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للمشاركة فى بعثات حفظ السلام.

وفى نهاية الزيارة تم إلتقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الضيوف المشاركين بالزيارة وقد أعرب السادة الضيوف عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الإستقبال ، مُشيدين بدورها التاريخى والمتميز الذى لايقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطنى فحسب بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية والصديقة.

أكاديمية الشرطة

الحضور