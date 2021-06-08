الأهلي يطلب مستحقاته من الكاف.. و«أفشة» يسافر إلى تونس

/635079/الأهلي-يطلب-مستحقاته-من-الكاف-وأفشة-يسافر-إلى-تونس

واصل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجى على إثر اصابته بجزع في الكاحل ويتضمن البرنامج العلاجى لأفشة تدريباته مائية وتقويات للأجزاء السليمة هذا بخلاف العلاج الدوائى .

في حين قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلى إصطحاب محمد مجدى أفشة ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى تونس يوم 15 من الشهر الجارى استعدادا لمواجهة الترجى في مبارة الذهاب من نصف نهائي بطولة إفريقيا، وطمأن أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى على أن أفشة سيكون جاهزا لمباراة الترجى .

من جانب آخر خاطب النادى الأهلى مسئولي الاتحاد الأفريقي "كاف " من أجل الحصول على المكافأة الخاصة ببطولة السوبر الإفريقي والمقدرة بنحو 200 ألف دولار.

الأهلي بطل السوبر الإفريقي

دخل الاهلي مباراة السوبر الإفريقي، كبطل دوري أبطال أفريقيا، أمام نهضة البركان المغربي، حامل بطولة الكونفيدرالية، توج الأهلى ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربى في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة .

ويسعى الأهلى للحصول على مكافأة السوبر الأفريقى لصرف المكافآت لللاعبين قبل السفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى في نصف نهائي بطولة أفريقيا .