/635081/طلب-احاطة-بشأن-عدم-وجود-إشارات-وعلامات-مرورية-لبيان-السرعات-المقررة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن عدم وجود لافتات مرورية او إشارات فى أماكن واضحة ترشد السائقين عن السرعات المقررة، فنجد تارة لافتة مدون عليها سرعة 60كم، ثم بعدها بعدة أمتار، لافتة اخرة مدون عليها 80كم، مؤكدة أنها تسبب فى اصابة المواطنين بحالة من التشتت وعدم معرفة السرعات المقررة نتاج تضارب اللافتات المرورية، وعدم وجودها بشكل معلن وبشكل واضح، مما يجعل هناك الكثير من مخالفات الرادار يتعرض لها المواطنين دون علم او قصد بمخالفة السرعة نظرا لعدم معرفة ما هو المقرر قانونيا منها من عدمه.

المخالفات المرورية

واضافت إيناس عبد الحليم ، عضو مجلس النواب، انه فى أحيان كثيرة لا تصل المخالفة المرورية على الموبايل كي يقوم السائق بإتمام عملية التصالح الفورى تجنبا لمضاعفة العقوبة او الغرامة،مشيرة إلى ذلك عدم وجود أماكن تمركز للكمائن المرورية كي يقوم السائقين بالتصالح الفورى مما يعرضهم للعقوبات المضاعفة.

منطومة المرور

وأكملت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، انه لا ينكر أحدا الجهود الحكومية الكبيرة فى مجال الطرق والسيارات وتجديد وإحلال شبكة الطرق والمحاور وحل أزمة المرور التى أصبحت كارثة تهدد حياة المواطنين، فنجد أن هناك منظومة مرورية حقيقية تهدف الى تنظيم وتطبيق القانون بشكل يضمن الحفاظ على حياة المواطنين، وأيضا تطبيق العقاب على المخالفين منهم.

الرادارات الذكية

وثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، انتشار الرادارات الذكية، لتحذير السائقين من القيادة المتهورة، مع العلم بأنّ الغرامة تحصّل بشكل فوري.

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وطالبت النائبة ايناتس عبد الحليم ، فى نهاية طلب الاحاطة بضرورة وجود إشارات وعلامات مرورية واضحة باللغة العربية والانجليزية بعرض الطريق، يحدد بوضوح السرعات المقررة على الطريق كي يلتزم بها السائقين، فضلا عن إزالة كافة الإشارات المرورية القديمة والتى لازالت موجودة والتى تسبب تشتت السائقين والخلط بين السرعات المقررة الجديدة.

كما طالبت النائبة ايناس عبد الحليم ، بمراجعة منظومة إرسال المخالفات على الموبايل أو وسيلة اتصال أخرى يختارها السائق لضمان إرسال المخالفة المرورية ، كي نضمن التصالح الفورى من جانب المواطنين، إضافة إلى وجود نقاط مرورية تتمركز على المحاور والطرق تمكن السائقين من إجراء التصالحات الفورية تجنبا لمضاعفة العقوبة.