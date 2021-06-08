رئيس البرلمان لـ"نائب":"كدا السيدات هيزعلوا منك عشان عايز تغلي عليهم الميكياج"

/635082/رئيس-البرلمان-لـنائبكدا-السيدات-هيزعلوا-منك-عشان-عايز-تغلي-عليهم-الميكياج

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لقطة طريفة جمعت بين رئيس المجلس، والنائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

رئيس النواب يمازح النائب أيمن أبو العلا

وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإقرار نسبة 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المحلية ضمن الموارد الخاصة لتمويل صندوق الطوارئ الطبية الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان.

ومن ثم قام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بممازحته حيث قال للنائب أيمن أبو العلا، قائلا: "سيدات مصر كده هيزعلوا منك".

النائب أيمن أبو العلا يطالب بإقرار نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل لصندوق الطوارئ

تعقيب رئيس البرلمان، على النائب أيمن أبو العلا، بعدما طلب الأخير بإقرار نسبة 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المحلية ضمن الموارد الخاصة لتمويل صندوق الطوارئ الطبية الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان.

وعرض رئيس البرلمان، مقترح النائب للتصويت على الجلسة العامة، إلا أنه تم الرفض، ليعقب رئيس المجلس: "مفيش ولا نائبة رفعت إيدها بالموافقة".