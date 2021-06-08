بسبب مشادة كلامية.. طالب يقتل صديقه في المنصورة بـ«مطوة»

/635084/بسبب-مشادة-كلامية-طالب-يقتل-صديقه-في-المنصورة بـمطوة

لقى طالب في مدينة المنصورة مصرعه على يد زميله بعد أن طعنه بـسلاح أبيض"سكين" طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته فى الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بركة من الدماء.

وكان تلقى مدير امن الدقهلية اللواء رافت عبد الباعث، إخطارا من مدير مباحث الجنائية بالمديرية اللواء مصطفى كمال ، بورود بلاغ إلى قسم ثان المنصورة، بوصول "يوسف ص" 16 عامًا، طالب، إلى مستشفى المنصورة الدولى جثة هامدة، إثر الإصابة بطعنه نافذة بالجهة اليسرى في الجسد.

طالب يقتل صديقه بسبب مشادات كلامية

وعلى الفور انتقل المقدم محمد مطر رئيس مباحث القسم، إلى محل البلاغ، وبالفحص اتضح أنه خلال مرور الطالب مع أحد أصدقاءه بأحد الشوارع نشبت مشادة كلامية بينه وبين الجاني، فتوجه الجاني، وأحضر سلاح أبيض" سكين"، وقام بطعن المجنى عليه" الطالب"، بطعنه نافذة أودت بحياته فى الحال.

قتل صديقه بدم بارد

وتوصلت المباحث إلى هوية المتهم بقتل الطالب بدم بارد وسط الشارع، وأتضح أنه طالب 15 عامًا، ومقيم في منطقة كفر البدماص التابعة لدائرة القسم، وتم ضبطه وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف القاتل بارتكاب الجريمة لذات السبب، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نص قانون

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.