/635085/ممدوح-عباس--خرجت-من-الزمالك-بمؤامرة-من-وزير-سابق-صور

أثار ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر " تويتة" مثيرة عبر موقع التغريدات القصيرة والمتوسطة" تويتر" ، والتي يشرح خلالها رؤيته لنادي الزمالك.

وقال ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوجئت بصفحات التواصل الاجتماعي مليئة بأخبار زيارتي لنادي الزمالك، هذه الزيارة التي لم تستغرق اكثر من ثلاثين دقيقة".

ممدوح عباس يثير الجدل عبر تويتر

وتابع عباس: "وحتى أوضح فأنا ذهبت الي بيتي الذي لم أدخله منذ 2013 وخرجت منه بمؤامرة اشترك بها وزير سابق وأعضاء بنادي الزمالك".

واختتم:" فلا داعي لتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل وأشكر من هاجم قبل من دافع عن زيارتي لنادي الزمالك و أشكركم".

من ناحية أخرى، وضع البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى بالفريق خلال التدريب مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام أوليفيرا بزيادة الحمل البدني لحراس المرمى خلال المران.

كما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال تدريب الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض تقسيمة قوية فيما بينهم في وسط الملعب.

فيما أدى يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين بمقر النادي.