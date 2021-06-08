مجلس النواب يوافق على المادة 15 بمشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 15 بمشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإعفاء موارد الصندوق نت الضرائب والرسوم.





وجاءت موافقة المجلس على تلك المادة المستحدثة، بعد إجراء تعديل عليها، بناء على طلب النائب محمد الفيومى، الذى طالب بالنص صراحة فى نص المادة على إعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أهمية ذلك خصوصًا أن هدف الصندوق هو هدف نبيل لمواجهة الأزمات الصحية وعلاج المواطنين.

وأيد مستشار وزير المالية التعديل، موضحًا أن حال عدم النص عليه سيتم تطبيق القيمة المضافة على أموال الصندوق، وبالتالى يكون من الأفضل النص على ذلك الإعفاء صراحة.

وأعلن النائب ايهاب الطماوى، تأييده للتعديل.. إذ وافق المجلس على التعديل المقترح، بإضافة جملة "بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة".

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها كالتالى:

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة.