صور.. «الدولية لمكافحة المنشطات» تشيد بحهود مصر فى الطب الرياضى

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، ورودندى سويجلر مدير المكتب الإقليمى لمكافحة المنشطات بإفريقيا "الرادو"، والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، اليوم الثلاثاء، بزيارة مستشفى الطب الرياضى بمدينه نصر.





جاء ذلك ضمن جدول الزيارة الرسمية لرئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات للقاهرة فى إطار تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة المنشطات.



وتعرف الضيوف على التجهيزات والإمكانيات الإنشائية الخاصة بمستشفى الطب الرياضى، وما يتضمنه من عيادات الرمد والتأهيل الطبى والنفسى وعيادات الباطنة والقلب، بالإضافة إلى العيادات الأخرى المختلفة، ثم شاهدوا عرضا تصوريا للهيكل التنظيمى للطب الرياضى والخطط الموضوعة لتطوير عملية الطب الرياضى فى مصر، والأهداف المرجوة منه مع مواكبة أحدث الأساليب العلمية فى عملية الطب الرياضى للاعبين، وأن يكون على استعداد لتقديم مختلف الخدمات للرياضيين دائما على أعلى مستوى.



وأوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدور وأهمية الطب الرياضى، ومتابعة تجهيزات كل المنشآت الطبية المخصصة لذلك الأمر لما لها من دور كبير فى الحفاظ على سلامة اللاعبين ومعالجتهم، مشيرا إلى الاهتمام كذلك بمكافحة المنشطات بين الرياضيين، والعمل على توعيتهم بمخاطرها من خلال التعاون المثمر مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوكالة الدولية لمكافحة النشاط.



من جانبه، أشاد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالإمكانيات المتميزة للإنشاءات الطبية والمعامل المصرية المجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، مثنيا على دور الدولة المصرية فى مجال الطب الرياضى ومكافحة المنشطات.



ورافقهم خلال الزيارة الدكتور رزق عبد الفتاح مستشار الوزير الطبى، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضى، الدكتورة هبه عبد الرازق المشرف العام على مركز الطب الرياضى بمدينه نصر.