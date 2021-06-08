قرارات وزارية لتحديد حرم عدد من المواقع الأثرية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت القرارات حرم مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، ومبنى مشيخة الأزهر بالجمالية، ومسجد عبد الوهاب الشعرانى بشارع بورسعيد بباب الشعرية وقبة الأمير سودون شرق القاهرة وفندق الحمامات الكبير "مدرسة حلوان الثانوية بنات" بحلوان وقبة أولاد الأسياد بالدرب الأحمر بالقاهرة ودير الأمير تادرس المشرقى بالصوامعة شرق إخميم بمحافظة سوهاج. وجاءت هذه القرارات وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

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