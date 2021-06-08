جدة - نرمين السيد - وأهدى الراهب القس مقار المحرقى، البابا تواضروس نسخة من كتاب قام بتأليفه، يحمل عنوان "أيقونات لم تصنعها أيادٍ بشرية". والكتاب من تقديم الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الراهب مقار المحرقى يهدى البابا تواضروس كتاب أيقونات لم تصنعها أياد بشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.