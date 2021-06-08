مجلس النواب يرفع جلساته بعد الموافقة على قانون الطوارئ الطبية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد الأحد المقبل، الموافق 13 يونيو. وقال رئيس البرلمان قبيل رفع الجلسة: أمامنا عمل كثيف الأسبوع المقبل. ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية، الموقعة فى الكويت بتاريخ 27 /1/ 2021.

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