الحكومة تستجيب لـ شكاوى المواطنين فى 4 قطاعات

جدة - نرمين السيد - وجدد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التأكيد على استمرار جهود المنظومة فى العمل على سرعة فحص شكاوى واستغاثات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل معها على الفور سواء كانت تتعلق تلك الشكاوى والاستغاثات بالنواحى الصحية أو الاجتماعية أو الخدمية للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تكاتف مختلف جهود أجهزة ومؤسسات الدولة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين، وتيسير سبل الحصول على مختلف الخدمات اللازمة لهم، وبما يسهم فى رفع كفاءتها فى مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى ما تعاملت معه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مؤخرًا من شكاوى واستغاثات للمواطنين، موضحًا أنها تضمنت استغاثة من المواطن (هـ. س) من ذوى القدرات الخاصة (إعاقة حركية)، والمقيم بمنطقة سيدى بشر، حى المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، يلتمس فيها الحصول على لقاح فيروس "كورونا" بمنزله، لعدم قدرته على الانتقال لأى مركز من مراكز تلقى اللقاح، إذ لا يستطيع الحركة جراء تعرضه لحادث قطار منذ فترة تسببت فى بتر قدميه، كما أنه لا يقوى على الانتظار لفترات طويلة خارج المنزل، مضيفاً أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفى إطار الاستجابات التى تقدمها الوزارة وأجهزتها المختلفة لشكاوى وطلبات المواطنين، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الإنسانى، أفادت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، بأنه تم إرسال سيارة مجهزة طبيًا، من الوحدة الصحية بسيدى بشر بحرى إلى منزل المواطن، إذ تم حقنه باللقاح المناسب لحالته الصحية وإعلامه بموعد الحصول على الجرعة الثانية خلال أغسطس القادم، كما تم إفادته بكافة الإرشادات والنصائح الطبية اللازم اتباعها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى أن فريق عمل المنظومة رصد منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن استغاثة لنجدة سيدة مسنة مقيمة بمنزلها بحى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تعانى من بعض المشاكل الصحية المتنوعة التى أفقدتها القدرة على الحركة، وطالب صاحب المنشور الجهات الحكومية بتقديم يد العون لتلك السيدة ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وعلى الفور تم التنسيق مع فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى، وتبين أن السيدة محل الاستغاثة تبلغ من العمر 70 عامًا، ولديها اثنين من الأبناء وتقيم بشقة بمفردها، وتلاحظ أنها تعانى من مشكلات صحية أفقدتها القدرة على تحريك جانبها الأيمن بداية من الكتف وحتى القدم، ومن ثم عدم القدرة على رعاية نفسها، بما يجعلها بحاجة إلى تلقى العلاج أولًا ثم نقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية –بناءً على طلبها-، وعليه فقد استدعى أعضاء الفريق سيارة إسعاف لنقل الحالة إلى أقرب مستشفى للتقييم الطبى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وفى الوقت نفسه قام المختصون بالمنظومة بالتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية ومدير مستشفى شبرا العام، لإتمام إجراءات نقل الحالة واستقبالها بالمستشفى، وخلال التقييم الطبى المبدئى للحالة تبين اشتباه إصابتها بفيروس "كورونا"، ونظرا لسوء وضعها الصحى تقرر حجزها بالمستشفى حتى تعافت، وتوجه فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى مرة أخرى إلى مستشفى شبرا العام، لاستلام الحالة حيث نسق فريق عمل المنظومة مع هيئة الإسعاف المصرية، لتوفير سيارة إسعاف لنقل المواطنة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية وتم تسكينها بها لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

وفيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الواردة، والتى تتعلق بالمرافق، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت عبر الموقع الالكترونى لها شكوى من المواطن (م. ا)، والمقيم بإحدى قرى مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بشأن حدوث انقطاع متكرر للتيار الكهربائى يستمر لعدة ساعات عن منزله وعدد من المنازل المجاورة بالقرية، مرجعًا هذا الانقطاع لوجود عطل دائم بلوحة الكهرباء الكائنة بمحول القرية وعدم قدرتها على تحمل الأحمال.

وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبين أن المنطقة محل الشكوى يتم تغذيتها من محول الشيخ سليم (2) بقدرة تحمل 160 ك.ف .أ، ويمتد من مغذى أبو عليان - موزع أم عزام ونسب تحميله 76%، وعليه فقد تم اجراء صيانة لجسم صندوق الجهد المنخفض وإصلاح العطل وتم مراجعة التغذية الكهربائية للمنطقة محل الشكوى وتبين أن التغذية مستقرة، وتم إزالة أسباب الشكوى .

كما تلقت المنظومة عددًا من الشكاوى من بعض ملاك المزارع الكائنة بمحافظة المنيا زمام مركز دير مواس الكيلو 112 أسيوط من الطريق الصحراوى الغربى، موضحين بها أنهم شرعوا فى البدء بإجراءات التقنين، إذ أن مزارعهم مدرجة ضمن مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، ورغم ذلك إلا أن التيار الكهربائى الواصل لأراضيهم غير منتظم ولا يتعدى ساعات توصيله يوميا مقدار خمس أو ست ساعات، بما يشكل عائقًا على استمرار مراحل استزراع الأراضى، كما طالبوا بعدم سحب الأسلاك والكابلات الكهربائية الواصلة لهم عند تأخر أى منهم فى سداد قيمة الممارسة المقررة عليهم حفاظًا على سلامة المحاصيل.

وبتوجيه الشكوى إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبين أن بعض مقدمى الشكاوى يستمدون التيار الكهربائى بطريقه غير قانونية لتشغيل مواتير ومعدات رى الأراضى الخاصة بهم مما تسبب فى زيادة نسب الفقد فى الطاقة الكهربائية، وتهدر مثل هذه التصرفات غير القانونية على الدولة أكثر من مليار ومائتى مليون جنيه بنطاق محافظات الشركة، كما تم فتح التقديم لتقنين هذه التفريعات غير القانونية وتركيب عدادات كودية لحساب الطاقة المستهلكة وتقليل نسبة الفقد طبقا لقواعد تم الاتفاق عليها بالشركة القابضة لكهرباء مصر وتم تسهيل الإجراءات والتيسير فى حساب المقايسات اللازمة لتركيب العدادات لتحفيزهم على التقدم ولكن بعض هؤلاء الملاك لم يلتزم بذلك، وبناء عليه تم تنظيم حملات لفصل التيار الكهربائى عن التفريعات غير القانونية للحد من الخسائر التى تسببها هذه التفريعات للشركة، وحرصا على الزراعات الموجودة حاليا تم الاتفاق على اعادة التوصيل لهذه التفريعات لمدة شهر واحد ينتهى فى 30/6/2021 على ان يتم خلال هذه الفترة التقدم لتركيب عدادات كودية من ملاك التفريعات الذين لم يتقدموا وسداد قيمة المقايسات المطلوبة، وخلال هذه الفترة سيتم حساب متوسط الاستهلاك بالمحاضر التى يتم تحريرها على الاحمال الفعلية لحين تركيب العدادات، وسيتم معاودة فصل التيار الكهربائى عن هذه التفريعات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد لقيمة المقايسة اعتبارا من 1/7/2021، على أن يُعمم هذا القرار على جميع المُضارين.

وفى ذات السياق، سجل المواطن (أ. ج) شكوى بشأن وجود محول كهرباء بجوار محل سكنه بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، يُحدث صافرة انذار وبعض الأصوات غير المعتادة والتى قد تنم عن وجود بعض الاحتراقات للأسلاك بداخله مما يسبب ذعرًا للمارة.

بالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بوصول فرق الصيانة المختصة والانتهاء من أعمال صيانة المحول محل الشكوى، وبالتواصل مع المواطن للمتابعة أكد على صحة ما ورد بالإجراء موضحًا أنه لم يعد يصدر أى أصوات أو إنذار من المحول وبذلك ازيلت أسباب الشكوى.

كما سجل المواطن (م. ط) شكواه حول وجود عمود إنارة متهالك وبه تآكل نتيجة الصدأ أمام منزله بقرية طوخ الخيل بمحافظة المنيا، بما قد يتسبب فى تهديد حياة المواطنين.

وبإحالة الشكوى إلى محافظة المنيا، أفادت رئاسة مركز ومدينة المنيا أنه تم إرسال عمود كهرباء جديد للعنوان محل الشكوى وتم تركيبه وتثبيته محل العمود القديم وإزالة اسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة شكوى من بعض أهالى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف يتضررون من عدم إجراء صيانة لأعمدة الإنارة الموجودة بالطريق الواصل بين جزيرة النور، أطواب، مركز الواسطى، مطالبين بسرعة الانتهاء من تركيب الأسلاك بها لإنارة الطريق، حيث انه يخدم أربع قرى.

وبالتوجيه لمحافظة بنى سويف أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بأنه تم زراعة 13عمود إنارة بالطريق محل الشكوى كما تم تركيب 600 متر سلك و15 كشاف بطول الطريق.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تلقت شكوى من المواطن (م. أ) المقيم بإحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية يتضرر فيها من انقطاع الخدمة بالتليفون الأرضى ومن ثم انقطاع خدمات الانترنت.

وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت الشركة المصرية للاتصالات بأنه تم إصلاح العطل الكائن بالخط الواصل للعميل وأصبحت تعمل الخدمة بصورة جيدة، وتواصلت الشركة بالعميل للمتابعة والتأكد من إزالة أسباب الشكوى.

كما سجل المواطن (أ. ف) شكواه بشأن تأخر تنفيذ طلب نقل خط تليفون أرضى يخصه من عنوان لآخر حيث إنه من قاطنى مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مطالبًا بسرعة نقل الخط وتوصيل الخدمة له.

بالتوجيه إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت الشركة المصرية للاتصالات أنه تم تركيب الخط الأرضى للعنوان محل الشكوى وتوصيل الخدمة للمواطن وأصبحت تعمل بصورة جيدة.

وسجل مواطن آخر شكواه بشأن تناثر أسلاك خطوط الهواتف التليفونية خارج الصندوق المخصص لها أمام إحدى العمائر السكنية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مطالبًا بإعادة تنظيم تلك الأسلاك، وبإحالة الشكوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تهذيب الأسلاك محل الشكوى وتنظيمها داخل الصندوق المخصص لذلك، وإزالة أسباب الشكوى.

وحول الشكاوى الواردة للمنظومة فى شأن رفع إشغالات الطرق، تلقت المنظومة شكوى من المواطن (م. ح) يتضرر من قيام أحد جيرانه بإنشاء بروز فى العمارة القاطن بها بعزبة عثمان بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بما تسبب فى سد منافذ منزله، مؤكدًا أن تلك البروز تمت بدون أى إجراء قانونى، وبالتوجيه لمحافظة القليوبية أفاد حى غرب شبرا الخيمة أنه تم تحرير محضر رقم 1 لسنة 2021 للمواطن صاحب المخالفة محل الشكوى، وتم إزالة البروز من قبل الحى وعليه تم الاتصال بالمواطن الذى أكد على إزالة أسباب الشكوى.

كما وردت شكوى من مواطن آخر حول انتشار الباعة الجائلين بحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مستخدمين مكبرات صوت بما يسبب إزعاجا دائما لقاطنى الحى وتحويله الى سوق عشوائية، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية أفاد حى الجمرك أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بالمنطقة محل الشكوى بحضور رئيس الحى، حيث تم غلق وتشميع عدد ثلاثة محال، لعدم الالتزام بقرارات الغلق، والإجراءات الوقائية الاحترازية الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كما تم التحفظ على عدد ٢٧ حالة إشغال طريق وتحصيل ٣٠ غرامة نقدية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، على أن تستمر متابعة الحملات لضمان عدم تكرار الشكوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن فريق عمل المنظومة رصد منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" يشير إلى وجود إشغالات على جانب ترعة المحمودية بمحافظة الإسكندرية، بعد تطويرها تخص أحد المقاهى المتواجدة هناك مطالبًا باتخاذ اللازم إزاء تلك المخالفة، وبالتوجيه إلى محافظة الإسكندرية، أفاد حى شرق بتوجيه فرق العمل المختصة لرفع وإزالة تلك الإشغالات محل الشكوى، على أن تستمر جهود المتابعة لعدم تكرار المخالفة تارة أخرى.

وفى ذات الإطار تلقت المنظومة عدة شكاوى من سكان أحد العقارات بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة، حيث يتضررون من قيام أحد السكان بالعقار ذاته، بتحويل شقته السكنية إلى نشاط تجارى، كما قام بالاستيلاء على الحديقة الواقعة بمدخل العقار وتحويلها من منفعة عامة لكافة السكان إلى منفعة خاصة به وحده؛ علاوة عن بناء "سلم" بمدخل العقار، مطلاً على الحديقة، كما طالبوا فى شكواهم بسرعة التحرك ومساعدتهم فى إزالة تلك التعديات، خوفاً على سلامة العقار والمقيمين به.

وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، أفاد حى المعادى بأنه سبق تحرير عدة محاضر لتلك المخالفات محل الشكوى، منها محضر مخالفة رقم (3) لسنة 2009، والخاص بقيام ملاك الشقتين (1) و(2) بالدور الأرضى، بإجراء تعديلات غير قانونية، ومحضر رقم (5811) لسنة 2018 بقسم المعادى للمشكو فى حقه لاستيلائه على الحديقة الخاصة بالعقار والتصرف فيها ضمن شقته، كما أفاد حى المعادى بتشكيل حملة مكبرة لإزالة تلك التعديات والمخالفات بالعقار محل الشكوى، وإزالة السلم الكائن بمدخل العقار.

وتلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين بشأن حدوث هبوط أرضى حاد بشارع الاربعين امام إحدى مدارس التعليم الابتدائى بحى المطرية بمحافظة القاهرة، بما يشكل خطرًا على المارة.

وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، أفاد رئيس حى المطرية بانه تم معاينة العنوان محل الشكوى، وتبين أن سبب الهبوط يعود إلى وجود غرفة تفتيش - صرف صحى - قديمة سقط بداخلها الغطاء بعد تحطمه، وتم الاستعانة بكل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الطرق بالمحافظة للإصلاح، وإزالة أسباب الشكوى.