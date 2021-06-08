/635090/أميرة-صابر-صندوق-مواجهة-الطوارئ-يقضي-علي-قوائم-الانتظار-للمرضي-ومنع-تراكمها

قالت النائب أميرة صابر ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب لاحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، يهدف إلى القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي و منع تراكمهاو دعم شراء الأدوية، إضافة إلى مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبري و الطواريء و حالات العناية المركزة ،و الأطفال المبتسرين و الحروق و غيرها من احتياجات لا تكفي اعتمادات الموازنة الحالية لتغطيتها.

الانفاق الحكومي على الصحة

ولفتت النائبة أميرة صابر ، عضو مجلس النواب إلى أنه لا زالت هناك ضرورة حتمية لزيادة الانفاق الحكومي علي الصحة، فضلا عن تحقيق النسب الدستورية للصحة و التعليم دون تلاعب أو تحايل .

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.

فلسفة القانون

وتصمن تقرير البرلمان بشأن قانون الطوارئ الطبية بأن مما لا شك فيه أن مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.