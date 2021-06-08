/635091/من-تنزانيا-أخر-إطلالة-لهنا-الزاهد-عبر-إنستجرام
قامت الفنانة هنا الزاهد بمشاركة متابعيها بصور جديدة لها أثناء قضاء إجازتها في تنزانيا، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وظهرت هنا الزاهد ، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا صيفيا، وقبعة رائعة، مما أثار إعجاب متابعيها.
جدير بالذكر أن أحدث أعمال هنا الزاهد مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.
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