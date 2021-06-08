/635093/الداخلية-تقبض-على-بلطجى-تعدى-على-زوجته-بسلاح-أبيض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، في القبض على زوج موظفة بعدما قام بتأجير بلطجية أعتدوا عليها بـ«كاتر» وقطع وجهها لـ 60 غرزة في المنيل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة مصر القديمة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه لـ 15 يوما.

الأجهزة الأمنية تتمكن من القبض على المتهم

وكان المتهم قد صُدر ضده قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة، وانتقلت قوة أمنية إلى مركب نيلية أثناء تواجده في منطقة قصر النيل، وتم القبض عليه.

وقالت الضحية صاحبة الـ 27 سنة، موظفة بإحدى الشركات الكبرى، أمام جهات التحقيق أثناء سماع أقواله: "ارتبطت بزوجى السابق بعد فترة من التعارف بيننا والتي انتهت بالزواج حتى فؤجئت بعد الزواج بتغير في المعاملة والتعدى على بالسب والضرب وعندما اعترضت على هذه الإهانة قرر أن يعاقبنى بزيادة الإهانة".

أسباب الحادث

وأردفت الضحية تدعى" زينب": قررت الانفصال بالتراضى خاصة وأن زوجى السابق أخفى عنى عدم قدرته على الإنجاب، ومنذ أن طلبت الانفصال ورفض وقررت رفع قضية خلع تحول طليقى إلى شخص غير طبيعى بالمرة".

وأضافت الضحية: هددنى قائلا "لو طلقتك مش هتنفعى لى ولا لغيرى"، وبالفعل نفذ طليقى تهديده لى بعد الخلع بأن قام بتأجير بلطجية اعتدوا على بكاتر وقطع وجهى إلى 60 غرزة وكذلك تكسير سيارتى الخاصة وتهديدى بأكثر من هذه الأفعال.

وطالبت المجني عليها: الجهات المسئولة بحمايتها من هذا الشخص الخطر الذى حول حياتها إلى جحيم على الرغم من اتهامه في اكثر من قضية وصدور احكام قضائية ضده، إلا أنه مازال يمارس تهديده لها حتى الآن.