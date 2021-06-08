بدء هدم مدرجات التتش بالنادي الأهلي «صور»

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في أعمال هدم المدرج القديم لملعب الفريق في مقره الرئيسي بالجزيرة "مختار التتش"، وحصل الأهلي على ترخيص بالفعل لإزالة المُدرج، وتم البدء في التنفيذ.

شهد ملعب مختار التتش على العديد من المباريات المحلية والقارية، في حضور فريق المارد الأحمر، والذي تحول في وقت سابق إلى ملعب تدريبات الفريق بالنادي، بعد تحويل لقاءات الفريق إلى استاد القاهرة الدولي، بسبب كبر سعته للجمهور.

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